Польша выдала России гражданина, обвиняемого в совершении убийства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Бесика Кочалидзе.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в сентябре 2006 года Кочалидзе, находясь во дворе школы, расположенной в Москве, в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом в область туловища. В результате полученных ранений потерпевший скончался.

После совершения преступления убийца скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

В связи с задержанием Кочалидзе на территории Республики Польша Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен.

Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами польской стороны удалось добиться принятия решения о его выдаче.

В сопровождении спецконвоя Бесик Кочалидзе доставлен в Россию.

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