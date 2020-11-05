По требованию военных прокуроров восстановлены права работников строительного управления на оплату труда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

51 военная прокуратура гарнизона провела проверку соблюдения трудового законодательства в ФГУП «Главное военное строительное управление № 12».

Установлено, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате перед 136 работниками на общую сумму свыше 5 млн рублей.

По материалам военных прокуроров указанное юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) в виде штрафа.

После принятых прокуратурой мер нарушенные права граждан на оплату труда восстановлены, задолженность погашена.

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