Преодоление цифрового разрыва для более широкого восстановления после COVID-19

Source: IMF – News in Russian

Патрик Ньороге и Джейла Пазарбашиоглу

5 ноября 2020 г.

(Фото: Pict Rider/iStock by Getty Images)

За последние несколько лет переход на цифровые технологии позволил, в частности, развивающимся странам совершить скачок в области расширения доступа к финансовым услугам. Такие страны, как Кения, Гана, Руанда и Танзания, добились больших успехов в подключении граждан к финансовым системам, воспользовавшись возможностями технологий мобильной связи.

В то время как мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19, сопровождающуюся закрытием границ, введением комендантского часа, режимом самоизоляции и другими ограничениями на передвижение, на помощь пришли цифровые технологии. Интернет-магазины, развлечения в режиме онлайн, цифровые финансовые услуги, а также виртуальные встречи и мероприятия заняли центральное место в жизни людей и стали источником их дохода во всем мире.

Цифровые решения

С наступлением пандемии директивные органы приняли экстренные меры для поддержки и содействия деятельности, связанной с цифровыми технологиями. Так, Центральный банк Кении отменил сборы и увеличил лимит на операции по мобильным платежам на небольшие суммы. Это привело к значительному увеличению как стоимости, так и объема операций, совершаемых в основном на сумму до 10 долларов США, что помогло облегчить положение наиболее уязвимых домашних хозяйств и привлечь более 1,6миллиона дополнительных клиентов. В Руанде в марте были временно отменены все сборы. К концу апреля 2020 года еженедельная стоимость всех видов операций с использованием мобильных платежей возросла на 450 процентов по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии.

Компании также не замедлили воспользоваться преимуществами цифровых технологий. В Китае компания Ant Group, объединившись с более чем 100 банками-партнерами, приступила к реализации инициативы «бесконтактные займы» с целью помочь малым и средним предприятиям, пострадавшим от COVID-19, восстановить свою деятельность. Центральный банк Бразилии запускает проект PIX— систему мгновенных платежей, широкий доступ к которой, как ожидается, откроется уже в этом месяце. В Индии стартап из Мумбаи Riskcovry представил полис страхования от коронавируса для предприятий, желающих предложить своим сотрудникам страхование расходов на госпитализацию и от потери заработной платы.

Так совпало, что в течение последних 18 месяцев в рамках работы Целевой группы Генерального секретаря ООН по цифровому финансированию целей в области устойчивого развития мы изучали, как переход на цифровые технологии может помочь в решении наиболее насущных проблем мирового развития. Пандемия COVID-19 лишь повысила значимость мандата целевой группы. Пандемия создала дополнительные препятствия на пути к достижению целей в области устойчивого развития, особенно в сфере здравоохранения и образования. Чтобы добиться глобального восстановления, потребуется наверстать возникшее отставание в этой области.

В чем может помочь переход на цифровые технологии?

Предлагаем три рекомендации. Во-первых, в центр мировой финансовой системы необходимо поместить нужды людей. Переход на цифровые технологии должен определяться потребностями населения и служить их удовлетворению. Так, в 2017 году с целью мобилизации микросбережений для финансирования деятельности государства в Кении были представлены цифровые облигации M‑Akiba стоимостью от всего лишь 30 долларов США, доступные для покупки на мобильных телефонах. Примечательно, что при этом 85 процентов инвесторов впервые приняли участие в торговле на рынке государственных ценных бумаг.

Во-вторых, для сокращения цифрового разрыва требуется подключение граждан к сетям связи. Доступа к широкополосной связи не имеют более 700 миллионов человек, а официального удостоверения личности не имеют более миллиарда человек. Страны должны инвестировать в цифровую инфраструктуру и цифровые удостоверения личности, чтобы их граждане имели возможность получить доступ к услугам в режиме онлайн. Кроме того, необходимы инвестиции в повышение арифметической и финансовой грамотности населения. Для содействия усилиям в этом направлении потребуется международное сотрудничество. В целях оказания помощи странам Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие международные организации сотрудничают с частным и государственным секторами во всем мире.

В-третьих, необходимо укрепить систему управления глобальными цифровыми финансовыми платформами. Крупнейшие технологические компании трансформируют процессы предоставления услуг во всем мире, в том числе в развивающихся странах. Пандемия COVID-19 ускорила данную тенденцию, и эти компании стали играть все более заметную роль в жизни людей. Однако развивающиеся страны не имеют возможности участвовать в обсуждении вопросов управления этими платформами. Одной из ключевых инициатив целевой группы является «Диалог по глобальному управлению цифровыми финансами», направленный на содействие сбалансированному и более инклюзивному диалогу, в том числе с привлечением развивающихся стран, по вопросам более эффективного согласования методов управления технологических гигантов с целями в области устойчивого развития.

Дальнейшие действия

Строя цифровой мост в будущее, мы должны продолжать уделять внимание возникающим рискам. Риски в сфере кибербезопасности, конфиденциальности и безопасности данных представляют наиболее серьезную угрозу для уязвимых граждан, использующих цифровые услуги впервые. Мы должны понизить эти риски и защитить информацию граждан и их заработанные трудом деньги.

Кризис пандемии представляет прекрасную возможность для того, чтобы улучшить жизнь и благосостояние граждан. Правительствам, частному сектору, международным организациям и гражданам необходимо принять вызов масштабного перехода на цифровые технологии и решиться на изменение ситуации к лучшему. Время пришло!

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Д-р Патрик Ньороге— девятый управляющий Центрального банка Кении (ЦБК), занимающий эту должность с 19 июня 2015 года. Ньороге вступил в эту должность в ЦБК после двадцатилетней карьеры в Международном валютном фонде в Вашингтоне, округ Колумбия. До своего назначения на пост управляющего Ньороге с декабря 2012года занимал должность советника заместителя Директора-распорядителя МВФ, где в его обязанности входило оказание помощи в курировании взаимодействия МВФ с широким кругом членов МВФ. Он также работал заместителем начальника отдела Финансового департамента МВФ (2006–2012годы), руководителем миссии МВФ в Содружестве Доминики (2005–2006годы) и занимал ряд других должностей с 1995года. До начала своей карьеры в МВФ Ньороге работал экономистом в Министерстве финансов (1993–1994 годы) и специалистом по планированию в Министерстве планирования (1985–1987 годы).Он получил степень доктора экономических наук в Йельском университете (1993 г.), а также степень магистра экономики (1985 г.) и степень бакалавра экономики (1983 г.) в Университете Найроби. К числу профессиональных и научных интересов Ньороге относятся макроэкономика, экономическая политика, международные финансы, экономика развития, эконометрика и денежно-кредитная политика.Второй четырехлетний срок назначения Ньороге начался в июне 2019 года. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назначил его членом Целевой группы ООН по цифровому финансированию в ноябре 2018 года.

Джейла Пазарбашиоглу— директор Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа (СПА) МВФ. В этом качестве она руководит работой по определению стратегического направления деятельности МВФ и разработке, реализации и оценке политики Фонда. Она также курирует взаимодействие МВФ с международными организациями, такими как Группа 20-и и Организация Объединенных Наций.

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