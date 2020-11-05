При поддержке «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» состоялось обследование дна реки Невы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 18:20

5 ноября на Университетской набережной Санкт-Петербурга состоялся пресс-подход, посвященный первому системному изучению дна Невы. Масштабный проект организован Центром подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) совместно с Институтом археологии РАН и Национальным центром подводных исследований при поддержке ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Цель — поиск, обследование, идентификация и учет затонувших кораблей и судов.

Специалистами ЦПИ РГО с 2019 года было обследовано 80% дельты Невы в пределах города и зафиксировано 150 гидроакустических аномалий, значительная часть которых представляет научный интерес для дальнейшего научного анализа. В ходе экспедиции 2020 года были найдены уникальные затонувшие объекты: ладьеобразные корпуса, 50- и 30-метровые баржи, 12-метровое крестьянское палубное судно в акватории Большой Невы, деревянный корпус 19 века с адмиралтейским якорем на борту у Эрмитажа, баржа с грузом корабельных деталей у Меншиковского дворца и другие.

В планах — обследование как минимум четырех объектов, которые оцениваются научными сотрудниками ЦПИ РГО и Института археологии РАН как перспективные.

В ходе экспедиций исследователи погружаются по координатам, предоставленным группой гидроакустического поиска. Водолазы осматривают и снимают на видео останки корпусов, фиксируют положение фрагментов на грунте, берут пробы древесины для радиоуглеродного анализа, который может подсказать возраст объектов.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа для потребителей 9 субъектов Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует более 11 тыс. км газопроводов.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорных цеха со 192 газоперекачивающими агрегатами, 245 газораспределительных станций, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

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