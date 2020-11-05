Проведение Ежегодных совещаний Группы Всемирного банка-МВФ в Марокко перенесено на 2022 год

Source: IMF – News in Russian

5 ноября 2020 г.

Вашингтон, О.К.: Королевство Марокко, Группа Всемирного банка и Международный валютный фонд (МВФ) объявили сегодня о том, что запланированные Ежегодные совещания Группы Всемирного банка-МВФ, которые должны были пройти в г. Mарракеш , Mарокко, в октябре 2021 года, будут перенесены на 12 месяцев до 2022 года из-за пандемии COVID-19.

Ежегодные совещания обычно проводятся два года подряд в штаб-квартирах Группы Всемирного банка (ГВБ) и МВФ в Вашингтоне, О.К., а каждый третий год – в одной из стран-членов. В Ежегодных совещаниях принимают участие представители центральных банков, министерств финансов и развития, руководители частных компаний, представители общественных организаций, СМИ и научных кругов. В их ходе обсуждаются вопросы общемирового значения, включая перспективы мировой экономики, глобальную финансовую стабильность, искоренение бедности, экономический рост, отвечающий интересам всех, и создание рабочих мест, изменение климата и другие. Полный список прежних мест проведения доступен на вебсайте. Ежегодных совещаний.

Информация о Международном валютном фонде

Международный валютный фонд (МВФ) – организация, которая включает 190 стран и ведёт работу, направленную на поощрение глобального сотрудничества в валютной сфере, обеспечение финансовой стабильности, содействие международной торговле, стимулирование высокой занятости и устойчивого экономического роста, а также сокращение бедности в мире. МВФ был создан в 1945 году; он управляется и подотчётен 190 членам, в число которых входят практически все страны мира.

Информация о Группе Всемирного банка

Группа Всемирного банка играет ключевую роль в глобальных усилиях, направленных на искоренение крайней бедности и скорейшее достижение всеобщего благополучия. В её состав входят пять организаций: собственно Всемирный банк, который включает в себя Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную ассоциацию развития (МАР); Международную финансовую корпорацию (IFC); Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA); и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Осуществляя совместную работу более чем в 100 странах, эти организации предоставляют финансирование, консультационную поддержку и другие решения, помогающие странам решать наиболее неотложные задачи в области развития.

Департамент коммуникаций МВФ

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