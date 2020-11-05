Рабочая встреча с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Алексей Геннадьевич, добрый день!

А.Дюмин Дюмин Алексей Геннадьевичгубернатор Тульской области : Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Алексей Геннадьевич, Тульская область у нас, безусловно, в России занимает хорошие позиции по целому ряду основных показателей: здесь и рост регионального продукта опережающими темпами двигается по сравнению с другими регионами, многими, во всяком случае, растет промышленное производство, сельхозпроизводство, увеличиваются инвестиции в основной капитал, причем так заметно. У вас рост 22,9 процента за предыдущие полтора-два года, хотя в целом по стране – 7,2. Это очень хороший задел на будущее. Объем строительных работ увеличивается хорошими темпами.

В социальной сфере отметил бы высокую обеспеченность образовательной инфраструктуры, ну и, конечно, низкий по сравнению со многими другими регионами уровень безработицы. Есть, правда, и проблемные вопросы, я на них тоже обращу внимание в конце нашей беседы, но сейчас хотел бы Вас послушать, что Вы считаете наиболее приоритетным, важным, и на что хотели бы обратить мое внимание. Прошу Вас.

А.Дюмин: Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович.

Я хотел бы начать с того, что на сегодняшний день в повестке стоит для всех субъектов – с доклада по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Тульской области.

Мы на постоянной основе проводим тестирование на коронавирус, и на сегодняшний день охват превышает установленный норматив. У нас есть резерв и в случае необходимости мы готовы наращивать объемы тестирования.

В регионе заблаговременно создан резервный коечный фонд. При этом во исполнение Ваших поставленных задач мы прекрасно понимаем, что, сфокусировавшись на борьбе с COVID, мы не должны обрушить и медицинскую помощь, как это было на первом этапе.

Регионом сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты для медперсонала госпиталей, где проходят лечение больные с коронавирусом. Это вся необходимая номенклатура, все позиции, люди, которые работают в красной зоне. Выделены кареты скорой помощи для доставки больных. На сегодняшний день запас в регионе именно по этому направлению сформирован на три месяца по всем позициям.

С учетом имеющегося опыта и особенностей региона (регион у нас возрастной) мы подготовили план дальнейших действий. На особый контроль мы взяли диспансерную группу 65+. В ближайшее время (да она уже начала работать) система автоматизированного контроля за данной группой.

Также у нас создан (мы можем поделиться с коллегами) виртуальный госпиталь. У нас учреждения, которые перепрофилированы, находятся в различных муниципальных образованиях, и мы прекрасно понимаем, что центр принятия решений – это наша областная больница. И за счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу. Координирует эту работу, естественно, Министерство здравоохранения Тульской области и непосредственно главный врач Тульской областной больницы.

С учетом наступивших осенне-зимних респираторных заболеваний (это ОРВИ, это грипп и другие виды заболеваний) мы начали активную вакцинацию нашего населения. Вы прекрасно знаете, что наш регион индустриальный, у нас и химики, металлурги, оборонно-промышленный комплекс, это всё сосредоточено в одной агломерации. Мы провели большую работу с работодателями, и они пошли нам навстречу, они закупают вакцины за свои средства, и вакцинация происходит непосредственно на крупных промышленных предприятиях. И, конечно же, эту работу ведем и с населением.

Я еще раз хочу подчеркнуть и сказать слова благодарности за грамотные, быстро принятые решения для поддержки экономики. Те федеральные средства, которые пришли, они действительно оказали достаточно серьезное влияние на ту ситуацию, с которой столкнулись все субъекты Российской Федерации. На сегодня около 900 компаний в регионе получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и на выплату зарплаты на сумму 2,4 миллиарда рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей на сумму 3,7 миллиарда рублей. Субсидии на зарплату получили 11 тысяч предпринимателей, прощение по налогам за II квартал – 19 тысяч.

С первых дней мы находимся в тесном контакте с нашим бизнесом, разрабатываем и внедряем инструменты региональной поддержки. И мы на региональном уровне уже приняли четыре этапа мер поддержки для малого и среднего бизнеса, который оказался в самом плачевном состоянии. Этот объем у нас составил порядка 3,5 миллиарда рублей. Но здесь не только деньги. Здесь и льготы, и субсидии, и беспроцентные займы пострадавшим предприятиям и организациям, которые не попали в федеральный перечень.

По количеству разнообразия мер и принятых механизмов поддержки на сегодняшний день мы вторые после Москвы. Благодаря этим мерам экономика региона сегодня, Вы уже говорили, демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям развития. Промышленность продолжает показывать рост темпов производства выше среднероссийских – это 118 процентов за восемь месяцев, первое место в ЦФО и пятое место в России.

Собрали в этом году рекордный урожай с 1987 года, намолотили 2,5 миллиона тонн зерновых.

Три года подряд рост инвестиций у нас составлял порядка 10 процентов. В прошлом году объем составил 178 миллиардов рублей, а доля инвестиций в ВРП – 26 процентов. Это все соответствует поставленным Вами целевым ориентирам, Владимир Владимирович.

Хочу доложить, что с 2016 года общий объем инвестиций в Тульский регион составил 600 миллиардов рублей. При этом мы, конечно, отмечаем и видим спад по инвестициям, по отношению к прошлому году. Причина понятна. Но то положение и те мероприятия, которые мы проводим, нам дают четкое понимание, что к концу года мы выйдем на достаточно хороший результат, и статус-кво мы практически восстановим.

Этому активно способствует тот факт, что реализация почти всех инвестиционных проектов в 2020 году активно продолжается, и мы их не останавливали. Мы уже завершили порядка восьми крупных проектов на 24 миллиарда рублей, это создание более 2000 новых рабочих мест. До конца года запускаем еще пять предприятий – это 600–650 новых рабочих мест.

Во всех базовых отраслях – это у нас и металлургия, и химия – появились новые локомотивы роста. В прошлом году мы запустили, вернее, у нас есть крупное металлургическое предприятие «Тула-Сталь», оно реализовало крупнейший инвестиционный проект в ЦФО на сумму 55 миллиардов рублей, и уже создано порядка 2000 рабочих мест. И, что самое важное, та продукция, которая сходит с этого производства, она востребована в особых географических зонах – Арктика, акватории, водная среда – по характеристикам металла.

В химии предприятие «Щекиноазот» уже открыло свое новое производство метанола и аммиака. Это один из крупных химических игроков, который и по экспорту тоже показывает определенные результаты.

Сейчас идет полным ходом реализация с китайскими партнерами. Кстати, после презентации, когда я имел честь быть у Вас, когда был госвизит господина Си Цзиньпина, мы показывали то, что практически уже уходило, мы это удержали, восстановили, китайцы с нами сейчас в тесном диалоге. И сейчас реализуется проект на сумму 40 миллиардов рублей, и это создание порядка 350–400 рабочих мест. Это достаточно серьезный объем.

Результатом инновационной политики стало пополнение налоговой базы региона. За последние годы удалось нарастить налог на прибыль в 1,4 раза, до 24 миллиардов рублей с 2019 года. Это и рост экономики, и конкретно точная работа. Так, в 2018 году известная всем компания Procter&Gamble приняла решение о переводе налоговой базы на территорию нашего региона. Это такое достаточно неординарное, можно сказать, событие. Почему? Для чего? Ответ очевиден, потому что в регионе были созданы такие условия для работы бизнеса, что компания, видя, как мы выстраиваем свою работу, за четыре года инвестировала более 7 миллиардов рублей и создала три новых производства на своей площадке. Я был на открытии крупнейшего логистического центра, который они тоже открыли. Это конкретные рабочие места, это налоги.

Поэтому инвестклимат для нас – это не только третье место по оценкам АСИ и независимая оценка бизнеса. Но я хочу сказать, что это, безусловно, приоритет работы регионального правительства и муниципальных властей.

Консолидированный бюджет за восемь месяцев вырос у нас на 1,5 процента, это 65,6 миллиарда рублей к прошлому году. Мы, Владимир Владимирович, планировали больше, и цели у нас были другие, но та ситуация, в которой мы оказались, она немножко скорректировала нашу работу. Но самое главное, что все обязательства, социальные обязательства перед нашими жителями мы выдержали, и будем выдерживать их в полном объеме, который есть.

В то же время хочу сказать про стройку. Стройку мы не останавливали. Вы прекрасно знаете, и когда Вы меня назначали, Вы сказали, что одна из самых главных задач – это ветхое и аварийное жилье. Мы на 1 октября ввели более 400 тысяч кв. метров жилья. Это прирост почти на 12 процентов к прошлому году.

Благодаря Вашим решениям, Вашей поддержке мы системно продолжаем работу по переселению граждан из аварийного жилья. В 2017 году мы успешно, вовремя и в срок выполнили первых этап этой программы – из аварийного фонда расселили порядка 18 тысяч наших жителей. Сейчас активно участвуем во второй программе, и в этом году расселяем 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. До 2025 года планируем расселить еще 90 тысяч квадратных метров. Но остается еще две трети аварийного фонда, которые не охвачены программными мероприятиями. Мы разговаривали с профильными министрами, здесь уже надо выстраивать определенную позицию и понимание, как мы будем дальше по этому направлению действовать.

При этом, исполняя Ваше поручение об увеличении регионального финансирования мероприятий по переселению, мы реализуем свою региональную программу, Владимир Владимирович. За период 2019–2020 годов мы расселяем дополнительно 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья, и на эти цели мы из регионального бюджета потратили 700 миллионов рублей.

В особом приоритете у нас остается реализация национальных проектов. Большая часть мероприятий и работ, запланированных на этот год, у нас реализуется в установленные сроки, и по-другому нам нельзя. По нацпроекту «Демография» в этом году мы открыли три детских сада на 560 мест, а до конца года планируем ввести в эксплуатацию еще шесть – на 755 мест. А в следующем году, Владимир Владимирович, мы вводим восемь детских садов на 1130 мест, и тем самым мы закроем потребность создания мест для детей в возрасте до трех лет.

По нацпроекту «Образование» у нас строится новая школа на 600 мест (это уже третья школа за последние три года). К слову сказать, десять лет школы не строились, и мы начали эту программу.

Кроме того, Владимир Владимирович, во исполнение Вашего поручения мы в регионе создаем центры одаренных детей. Вы на одном из мероприятий это говорили, обращали внимание глав субъектов. Одна такая школа для одаренных детей, где уже был первый выпуск (это Ясная поляна, гуманитарии, естественно-научные направления), была открыта в 2018 году, там обучаются 50 талантливых наших мальчишек и девчонок.

Кроме этого, с компанией «Еврохим» мы создаем третий центр физико-математического и естественно-научного направления. Центр рассчитан на 200 учеников, талантливых наших ребят. В следующем году мы его должны запустить в городе Новомосковске.

По нацпроекту «Безопасные, качественные автомобильные дороги». Те задачи, которые перед нами стояли, мы их выполнили, мы находимся в зеленой зоне, отставаний у нас нет. Открыли построенный досрочно (жители областного центра города-героя ждали с 2006 года этот проект) восточный обход, который позволил разгрузить транспортный коллапс, транспортную нагрузку между двумя центральными районами – Пролетарским и Центральным. И, конечно же, мы видим, во-первых, не только комфорт, но в первую очередь это и безопасность участников дорожного движения.

Владимир Владимирович, отдельная тема, которая тоже вышла на определенный уровень и даже на международный уровень: три года назад Вы подписали указ о праздновании 500-летия [тульского] Кремля и Большой засечной черты. За три года мы проделали колоссальную работу. И что очень гармонично, мы вписали в тот объем работ те деньги, которые пришли на те мероприятия, которые мы должны были реализовать на это событие, значимое событие.

Серьезная работа была по благоустройству Тулы, облик ее изменился, стал современным, но все исторические нюансы сохранились. Это 11 малых исторических городов, которые были реконструированы, и там появились новые общественные пространства, появились точки притяжения. Также были реконструированы исторические культурные объекты на их территориях, порядка 40. И что самое главное, проделав эту работу, мы видим интерес малого и среднего бизнеса, который там начинает открывать точки общепита, делать сувенирную какую-то продукцию, развивать другие сферы.

Предмет нашей особой гордости – это Музейный квартал, который появился в центре Тулы. Конечно же, опять Вы благословили, у нас появилась красивейшая набережная, которая была скрыта от горожан, она принадлежала оружейному заводу, у нас появился Музейный квартал. Владимир Владимирович, наша особая гордость – у нас в центре города такой появился кластер музейный.

И, конечно же, на сегодняшний день с учетом региональных, муниципальных и федеральных музеев мы в России занимаем третье место после Питера и Москвы. Тульская область – третье место по музеям.

Владимир Владимирович, в соответствии с Вашими июльскими указами, а также пятью национальными целями, мы уже скорректировали все наши региональные программы развития. Цели амбициозные, но глаза боятся, а руки делают. Поэтому мы будем делать все в полном объеме, Вас не подведем, и все показатели, которые перед нами стоят, будем выполнять.

Доклад закончен.

В.Путин: Хорошо.

Алексей Геннадьевич, действительно в Тульской области многое сделано в последнее время, и это заметно. Я уже некоторые вещи упоминал, а Вы сейчас очень подробно рассказали о том, что происходит по отдельным важнейшим направлениям и отраслям.

Я в начале нашей встречи, в начале беседы сказал, что в завершение хотел бы обратить Ваше внимание на некоторые вещи, которые требуют особого внимания, извините, за повторение одного и того же слова в одном предложении, с Вашей стороны, и со стороны всей Вашей команды, а именно: речь идет о заметном сокращении численности постоянного населения. По этой позиции (Вы знаете об этом) Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест.

Связано это со многими причинами. Здесь и возрастная структура населения, но не только. Я бы хотел обратить Ваше внимание на два обстоятельства. Первое – это, конечно, экология. И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность. И в этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы безусловно выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий. Вот здесь, конечно, велика роль и Ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее. Это первое.

Второе – это вещь, которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро, имея в виду обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения. В Российской Федерации – 48,7, а в Тульской области – 38,4.

Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее, и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека.

Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и Вы мне докладываете и лично о том, что происходит, Вы в курсе этих проблем. Поэтому прошу Вас внимание уделить им такое первостепенное, так же, как и другой проблеме, которая досталась Вам тоже из прошлого, имея в виду сокращение доли аварийного жилищного фонда. По этому показателю, к сожалению, до сих пор Тульская область занимает одно из первых мест. Повторяю еще раз, знаю, сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, прекрасно понимаю. Знаю, что и обновление идет, но хотелось бы, чтобы это обновление шло более быстрыми темпами.

Кстати, по вводу жилья, в целом комплекс развивается хорошо, но по вводу жилья Тульская область тоже могла бы продемонстрировать лучшие результаты. Надеюсь, что, сохраняя темпы в строительной отрасли, вам удастся решить и эту задачу. Ясно, что самостоятельно это сделать очень сложно, поэтому давайте при следующей встрече, мы договорились увидеться с Вами и в очном порядке, подготовьте соответствующие предложения. Вы уже обращались с этими вопросами, я знаю, помню, но нужно этому уделить первостепенное внимание, всем этим вопросам. Они между собой все связаны, и, безусловно, все это влияет на демографическую ситуацию.

Но в целом, повторяю еще раз, тенденции очень хорошие, позитивные. Хочу пожелать Вам успехов. И при следующей встрече прошу Вас доложить мне о том, как идет работа по этим ключевым, очень болезненным, я понимаю, сложным, и в отдельных случаях капиталоемким проблемам, но надо этим заниматься.

Хочу пожелать Вам успехов.

MIL OSI