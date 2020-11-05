Россия и Куба успешно взаимодействуют по внедрению методов увеличения нефтеотдачи

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5 ноября. – Российская АО «Зарубежнефть» и кубинская КУПЕТ успешно взаимодействуют по реализации проекта внедрения методов увеличения нефтеотдачи на месторождении «Бока де Харуко». Это было отмечено в рамках заседания Российско-Кубинской Рабочей группы по энергетике под сопредседательством Павла Сорокина и заместителя Министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Татьяны Богачевой.

Также в качестве значимых проектов российско-кубинского сотрудничества было отмечены строительство 4-х энергоблоков по 200 МВт каждый по линии ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт», а также реализация перспективных проектов по модернизации существующих объектов электросетевого комплекса Республики Куба. Планируется, что протокол будет подписан «на полях» предстоящего заседания Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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