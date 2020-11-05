Счета за газ можно оплатить в салонах связи Билайн

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 16:00

Абоненты Группы компаний «Газпром межрегионгаз» смогут оплатить счета за потребленный газ и услуги по техническому обслуживанию внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования в салонах связи Билайн во всех регионах Российской Федерации. Компания «Газпром межрегионгаз» заключила договор с «Билайн Бизнес» (ПАО «ВымпелКом») о взаимодействии при приеме переводов денежных средств за услуги, предоставляемые газовой компанией. В будущем «Билайн Бизнес» планирует предоставить абонентам возможность оплачивать газ также через приложение «Мой Билайн».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо назвать сотруднику офиса номер лицевого счета и сумму платежа. Он проведет оплату и выдаст пользователю чек о совершенной операции. Информация о зачислении средств поступит в единую базу данных ООО «Газпром межрегионгаз».

«„Газпром межрегионгаз“ работает в большинстве регионов Российской Федерации. В числе наших абонентов более 250 тысяч компаний и свыше 31 миллиона физических лиц. Мы заинтересованы в том, чтобы оплата потребленного газа была доступной и занимала минимум времени. Возможность оплачивать газ также просто, как услуги сотовой связи, сделает сервис для абонентов доступнее и повысит собираемость платежей. В современном мире цифровые технологии развиваются стремительно и, безусловно, мы идем в ногу со временем, совместно с партнерами, реализуя инновации, полезные для наших клиентов», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Справка

«Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности компании — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов и повышение эффективности систем газораспределения

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

Совместный проект ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «ВымпелКом» реализуется во всех субъектах Российской Федерации.

Список услуг, которые можно оплатить через салоны связи Билайн, вне зависимости от проживания абонента в данном регионе:

Дальневосточный федеральный округ: оплата счетов за газ.

Приволжский федеральный округ: оплата счетов за газ.

Северо-Западный федеральный округ: оплата счетов за газ.

Северо-Кавказский федеральный округ: оплата счетов за газ.

Сибирский федеральный округ: оплата счетов за газ.

Уральский федеральный округ: оплата счетов за газ.

Центральный федеральный округ: оплата счетов газ.

Южный федеральный округ: оплата счетов за газ.

Калининград: оплата счетов за газ, техническое обслуживание газового оборудования.

Республика Карелия: оплата счетов за газ, техническое обслуживание газового оборудования.

Ленинградская область: оплата счетов за газ, техническое обслуживание газового оборудования.

Санкт-Петербург: оплата счетов за газ, техническое обслуживание газового оборудования.

Последние новости по теме

MIL OSI