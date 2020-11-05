Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#ВКД05.11.2020 08:35

Экипаж МКС-65 отрабатывает выходы в открытый космос

Пока космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков готовятся на борту Международной космической станции к выходу в открытый космос, запланированный на 18 ноября 2020 года, их коллеги Олег Новицкий и Петр Дубров отрабатывают циклограмму внекорабельной деятельности (ВКД) на Земле. В гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где проходят предварительные испытания комплекса с учетом реальной программы выходов в открытый космос, экипаж МКС-65 выполнил под водой операции предстоящих ВКД-51 и ВКД-52 на макете нового модуля МКС «Наука».

«Действия космонавтов на внешней поверхности Международной космической станции будут связаны с интеграцией модуля „Наука“ в российский сегмент станции, — поясняет задачи двух запланированных ВКД инструктор управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Валерий Несмеянов. — Непосредственно оба выхода направлены на работу с европейским манипулятором ERA [European Robotic Arm], который необходимо будет из транспортного положения перевести в рабочее».

ВКД-51 и ВКД-52 запланированы на период работы экипажа 65-й длительной экспедиции на МКС. Командир МКС-65 Олег Новицкий совершил два космических полета, но работа в открытом космосе для него — это новый и долгожданный опыт. К сложным испытаниям на внешней поверхности станции можно подготовиться, получив базовые навыки работы в гидросреде, где внекорабельная деятельность моделируется на 90 процентов. По словам Валерия Несмеянова, эту цифру называют опытные космонавты, работавшие в открытом космосе, а перед этим прошедшие подготовку в гидролаборатории. Отметим, что в обеспечении испытательных работ систем гидролаборатории с участием космонавтов задействованы около 40 человек: врачи, инженеры, операторы, руководитель тренировки, подводная бригада.

В рамках подготовки к ВКД-51 и ВКД-52 в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов у космонавтов запланированы три погружения. На этой неделе Олег Новицкий и Петр Дубров уже провели вторую многочасовую тренировку в скафандрах «Орлан» под водой.

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