Source: Russia – Council of the Federation

Малые города могут быть большими туристическими центрами, считают сенаторы.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе приняли участие в открытии после масштабной реконструкции Советской площади — центральной части города Данилова.

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В 2019 году город стал одним из победителей Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений, объявленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

C. Березкин и Н. Косихина приняли участие в открытии после реконструкции Советской площади — центральной части города Данилова

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C. Березкин и Н. Косихина приняли участие в открытии после реконструкции Советской площади — центральной части города Данилова

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C. Березкин и Н. Косихина приняли участие в открытии после реконструкции Советской площади — центральной части города Данилова

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C. Березкин и Н. Косихина приняли участие в открытии после реконструкции Советской площади — центральной части города Данилова

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Сенаторы осмотрели выполненные работы на обновленной территории площади, где обустроен «Даниловский променад».

Представители региона в Совете Федерации особо отметили важность проведенной реконструкции для Ярославской области. Малые города могут быть большими туристическими центрами, и необходимо делать все возможное, чтобы местные жители не уезжали из своих родных мест, а туристы стремились вернуться, чтобы еще раз осмотреть достопримечательности.

«Уверен, что этот живописный прогулочный маршрут станет не только излюбленным местом отдыха горожан, но и повысит туристическую привлекательность Данилова», — сказал Сергей Березкин.

Он также подчеркнул, что о малых городах и исторических поселениях говорят незаслуженно мало, тогда как их развитие во многом определит будущее нашей страны.

«Улучшение условий жизни людей в малых городах и исторических поселениях обрело статус стратегического приоритета, и в настоящее время реализуются программы, направленные на благоустройство городской среды и улучшение экологической ситуации», — отметил сенатор.

Сергей Березкин обратил внимание на концепцию проекта: замысел с акцентом на историческую составляющую реализован с применением современного подхода.

Принимающий участие в открытии председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов отметил, что это хороший пример творческого и профессионального отношения к делу.

«Малые города и исторические поселения нашей области ежегодно участвуют в конкурсе и побеждают. В этом году проекты реализованы и в других городах региона», — сказал Алексей Константинов, выразив уверенность, что Ярославская область и впредь будет участвовать в подобных федеральных проектах.

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