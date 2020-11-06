А. Майоров: Инициатива по проведению Экодиктанта поддержана в 85 субъектах Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению предстоящего Всероссийского экологического диктанта.

В новой редакции Конституции РФ экологическое просвещение стало одной из главных задач, который ставит перед собой государство. И экологический диктант – одна из эффективных форм экологического просвещения как для детей, так и для взрослых граждан. Такое мнение высказал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в ходе пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта.

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«Важно, чтобы все понимали, когда мы говорим о природоохранной деятельности, какие задачи ставит перед собой государство и какой вклад в охрану окружающей среды может внести каждый из нас», – подчеркнул законодатель.

По словам Алексея Майорова, Экодиктант проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Проект также поддержали 12 федеральных министерств и ведомств, крупные российские корпорации.

Сенатор отметил, что в подготовку по проведению Экодиктанта активно включились региональные органы власти. Во всех 85 субъектах Российской Федерации сформированы и действуют оргкомитеты по подготовке мероприятия, назначены ответственные за организацию на местах.

Алексей Майоров уточнил, что организаторами Всероссийского экологического диктанта также выступают АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Экодиктант пройдет 15 и 16 ноября на организованных оффлайн-площадках и онлайн-портале Экодиктант.рус. Свои экологические знания проверят школьники и студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники крупнейших корпораций – всего свыше двух миллионов человек.

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