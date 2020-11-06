В Адыгее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении ущерба поставщику электроэнергии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Строй-Техно». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в период с 2018 г. по 2019 г. общество с ограниченной ответственностью «Строй-Техно» собрало с граждан более 17 млн рублей в счет оплаты за потребленную электроэнергию.

Руководители юридического лица, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Строй-Техно», не перечислили поступившие от населения денежные средства в размере более 10 млн рублей на расчетный счет ресурсоснабжающей организации.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении еще 2 бывших руководителей общества продолжается процессуальная проверка.

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