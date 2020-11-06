В Санкт-Петербурге по иску прокурора с местного жителя суд взыскал более 1,8 млн рублей за незаконную перевозку особо ценных видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Печорский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к жителю Санкт-Петербурга с требованием возместить ущерб, причиненный в результате незаконной добычи и перевозки особо ценных диких животных, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемыми международными договорами Российской Федерации.

В декабре 2019 года Печорский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Установлено, что в августе 2019 года в районе реки Силовая Яха в 50 км от г. Воркуты Республики Коми злоумышленник незаконно добыл двух птенцов особо ценных диких птиц – сапсанов, относящихся к семейству соколиных и занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Этих птенцов он незаконно перевез в пассажирском поезде.

Своими действиями браконьер причинил государству ущерб в размере более 1,8 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования транспортного прокурора.

В настоящее время сапсанам ничего не угрожает, они находятся на временном содержании в питомнике редких видов хищных птиц «Русский соколиный центр» Федерального государственного бюджетного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды.

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