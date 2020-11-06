Детская здравница газовиков стала лучшим лагерем Оренбургской области 2020 года

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Новости проектов и регионов

6 ноября 2020, 15:00

6 ноября коллективу санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово», который является социальной площадкой ООО «Газпром добыча Оренбург», вручен диплом лауреата смотра-конкурса «Лучший лагерь Оренбуржья — 2020».

Организатором конкурса является Министерство образования Оренбургской области.

Областной межведомственной комиссией была проведена оценка уровня безопасности, санитарно-бытовых условий, благоустройства территории, организации спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы и других направлений. Для определения лучших детских здравниц также была выполнена экспертиза программ организации отдыха и оздоровления.

«Самородово» — многофункциональный комплекс для лечения, оздоровления и отдыха, расположенный в лесной зоне в 40 километрах от Оренбурга. Минувшим летом в лагере состоялись три смены, в ходе которых отдохнули более 700 юных оренбуржцев.

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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