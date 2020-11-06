И. Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Это хорошая возможность выразить признательность нашим юным гражданам, сказала сенатор.

Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

12 из 14

Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

13 из 14

Ирина Рукавишникова вручила награду и поощрения СФ юным героям Ростовской области

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в преддверии Дня народного единства в режиме видеоконференции приняла участие в торжественной церемонии награждения детей и подростков области, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях.

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Непосредственно юным героям награды вручал Председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко. Также в церемонии участвовали представители правительства Ростовской области, регионального министерства общего и профессионального образования, Главного управления МЧС России по региону.

«Это очень хорошая возможность выразить признательность нашим юным гражданам, которые бескорыстно и мужественно пришли на помощь людям, попавшим в беду. Дорогие ребята, спасибо вам за вашу находчивость, за смелость, за то, что вы не растерялись в сложной ситуации. Мы вместе с вашими родителями очень гордимся вами. Пусть в ваших семьях всегда царит мир и благополучие. Пусть ваши желания исполняются и впереди вас ждут самые хорошие события», — отметила Ирина Рукавишникова.

Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», которая учреждена совсем недавно и впервые в регионе нашла своего героя, вручена Алексею Стояненко, студенту Зерноградского техникума агротехнологий. Алексею 16 лет, он из поселка Новонатальино Кагальницкого района. В феврале 2020 года, выйдя из дома, Алексей услышал детские крики. Восьмилетние мальчик и девочка решили пройти по неокрепшему льду, который не выдержал. Мальчик ушел под лед, а девочка, испугавшись, убежала. Алексей, не раздумывая ни секунды, бросился в ледяную воду и спас малыша.

Благодарственными письмами сенатора Ирины Рукавишниковой награждены 15-летний Вадим Шпаченко из Волгодонска и 10-летний Илья Илющихин из города Миллерово.

12 июня на крыше одного из торговых павильонов в городе Волгодонске от перегрузки загорелся внешний блок кондиционера. Вадим Шпаченко забрался на крышу и сбил очаг возгорания при помощи огнетушителя, переданного ему работником расположенного рядом магазина. Огонь легко мог распространиться по тесно стоящим друг к другу торговым рядам, но благодаря быстрым и правильным действиям Вадима пожар был предотвращен.

И самый юный герой – это десятилетний Илья Илющихин из города Миллерово. 22 мая этого года Илья услышал крики пожилой женщины. Она во дворе своего дома упала, сломала кисть руки, и встать без посторонней помощи уже не могла, стала звать на помощь. Илья оказался рядом, прибежал на зов, но калитка во двор была заперта изнутри. Он взял лестницу, перелез через забор, открыл калитку и позвал на помощь соседей, которые смогли оказать пострадавшей женщине помощь.

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