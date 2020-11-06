И. Святенко: Национальные проекты способствуют всестороннему развитию подрастающего поколения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на пленарном заседании XI Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства».

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в пленарном заседании XI Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства».

Обращаясь к участникам пленарной сессии, сенатор отметила, что государство уделяет пристальное внимание мерам поддержки семей с детьми, в том числе многодетным, воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.

На создание благоприятных условий для развития и становления подрастающего поколения россиян также направлены стратегические национальные проекты в области демографии, образования и культуры.

Одним из таких проектов является реализованная Национальная стратегия в интересах детей, продолжением которой стало Десятилетие детства, объявленное Указом Президента Российской Федерации.

Сенатор рассказала также о проектах, которые реализуются в Москве. В качестве примера Инна Святенко привела новый проект «Давай Дружить» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Проект действует чуть больше месяца. За это время наставниками стали более 200 человек. С каждым днем желающих принять участие в проекте, реализовать мечту воспитанника семейного центра и помочь самореализоваться в жизни, становится все больше. Подобные программы позволяют создавать для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, условия, способствующие их всестороннему развитию и привлекать к данному вопросу социальных волонтеров, многие из которых в дальнейшем готовы быть опекунами детей», — пояснила сенатор.

Парламентарий отметила, что Комитет СФ по социальной политике уделяет особое внимание вопросам адресной поддержки семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, обеспечению безопасного детства, укреплению института семьи, ответственному родительству, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений.

«Конструктивный диалог на площадках Форума позволит выработать систему мер законодательного характера по решению вопросов пропаганды семейных ценностей, создать дополнительные условия для устойчивого демографического развития страны», — заключила сенатор.

В пленарном заседании также приняли участие председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

К участникам форума с видеоприветствиями обратились председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, руководители и представители субъектов РФ.

Форум проходит с 2010 года в субъектах Российской Федерации и является главной федеральной коммуникационной площадкой профессионального сообщества в сфере поддержки семьи и детства. В этом году он впервые организован в онлайн-формате. Организатор мероприятия — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа форума в нынешнем году включает в себя виртуальную выставку, на которой представлено более 300 эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, а также марафон событий и мероприятий, проводимых в формате видеоконференцсвязи на площадках г. Москвы и субъектов Российской Федерации.

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