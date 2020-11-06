Компания «Газпром межрегионгаз Москва» применила новый механизм для погашения потребителем долга за газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 ноября 2020, 19:30

Более 360 млн рублей долга перед «Газпром межрегионгаз Москва» удалось оплатить подмосковной теплоснабжающей организации «Красногорская теплосеть» благодаря применению новой технологии финансовых расчетов — факторингу. Этот механизм позволяет потребителю с помощью посредника своевременно оплатить продавцу поставки товара.

Факторинг реализован на площадке компании «ФТ-капитал».

По актуальным данным, на 1 октября текущего года АО «Красногорская теплосеть» являлась крупнейшим должником «Газпром межрегионгаз Москва», ее долг за 2020 год составлял 376,3 млн рублей. По состоянию на 1 ноября просроченная задолженность ТСО перед «Газпром межрегионгаз Москва» в полном объеме урегулирована.

По условиям договоренностей «Газпром межрегионгаз Москва» не является гарантом по обязательствам перед факторинговой компанией и только подтверждает факт поставки газа в реестре, где фиксируется сумма обязательств контрагента.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз») — поставщик природного газа предприятиям, организациям и населению Москвы и Московской области.

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