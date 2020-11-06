М. Павлова: Цифровизация должна стать институтом формирования открытости общества, укрепления его демократических основ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на Втором Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в работе Второго Международного Муниципального Форума стран БРИКС.

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Сенатор выступила на тематической панельной дискуссии «Гражданское участие и цифровизация публичного управления» с докладом о соблюдении прав человека в эпоху цифровизации.

Очевидно, что XXI век будет отмечен в истории человечества постепенной и неотвратимой цифровизацией всех сфер жизни, в том числе публичного управления, отметила Маргарита Павлова. «Надо предусмотреть риски технического развития цивилизации. Она не должна привести к расслоению общества, тотальному изменению рынка труда. А политика масштабного цифрового контроля не должна нарушать основополагающие конституционные права человека, включая неприкосновенность частной жизни».

Задачей государства должна стать разработка нового цифрового поколения прав человека, подчеркнула сенатор.

В обсуждении темы приняли участие профессор кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Володенков, представители Южно-Африканского университета (ЮАР), кафедры политологии Колледжа Агра (Индия), исследовательского центра международных отношений Университета Сан-Паулу (Бразилия), эксперты, ученые и практики.

По словам сенатора, обсуждение опыта ряда стран наметило общее понимание цифровизации как института открытого и демократичного публичного управления. Вместе с тем, участники дискуссии отметили, что «Цифра» создает качественно новые условия для управленческой деятельности и порождает ряд вызовов и угроз, среди которых формирование «цифровых аборигенов», недостаточная техническая оснащенность, необходимость программ обучения. Кроме того, различные технологии, связанные с анализом больших данных, интернетом вещей, блокчейном, искусственным интеллектом создают противоречивую базу для электронных форм участия в публичном управлении.

Второй Международный Муниципальный Форум стран БРИКС проходит в рамках председательства России. В рамках форума пройдут 19 профильных сессий и пленарных дискуссий.

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