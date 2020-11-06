Н. Журавлев: Важно продолжить работу по дальнейшей корректировке соглашений об избежание двойного налогообложения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал подписание протокола об изменении налогового соглашения между Россией и Люксембургом.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области считает важной работу Правительства по пересмотру Соглашений об избежание двойного налогообложения.

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Парламентарий прокомментировал подписание протокола об изменении налогового соглашения между Россией и Люксембургом.

«Пересмотр соглашений с иностранными государствами начат после обращения Президента. Глава государства указал на несправедливость в налогообложении доходов компаний из офшорных юрисдикций. Соглашение с Люксембургом — это уже третье пересмотренное соглашение, ранее были скорректированы условия налогообложения с Кипром и Мальтой», — сказал сенатор.

Он отметил, что по новым соглашениям ставка налога у источника в отношении дивидендов и процентов, выплачиваемых налоговыми нерезидентами, увеличивается до 15 процентов. В ряде случаев, когда отсутствуют риски уклонения от налогообложения, предусматривается возможность уплаты по льготной ставке в размере 5 процентов. Это касается публичных компаний, чьи процентные доходы выплачиваются по банковским кредитам, еврооблигационным займам, долговым обязательствам перед правительствами, пенсионными фондами и страховыми компаниями.

Парламентарий указал, что важно продолжить и активизировать работу по дальнейшей корректировке Соглашений об избежание двойного налогообложения. «Совет Федерации неоднократно обращал на это внимание. Это будет способствовать процессу деофшоризации, устранению несправедливой диспропорции в налогообложении для тех, кто вкладывает средства в России и тех, кто выводит их за границу, и простимулирует инвестиционную активность на территории страны», — отметил Николай Журавлев.

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