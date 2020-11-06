Об ответе компетентных органов ФРГ на ранее направленные Генпрокуратурой России запросы о правовой помощи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 и дополнительных протоколов к ней в период с 27 августа по 28 сентября 2020 г. в Федеральное ведомство юстиции ФРГ направлены четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса «Томск-Москва» Навального А.А.

30 октября т.г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступил ответ компетентных органов ФРГ от 28.10.2020, содержащий обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в Российской Федерации расследования обстоятельств госпитализации Навального А.А. При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны.

Исходя из характера данного ответа можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации остаются не исполненными.

Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в ФРГ необходимые разъяснения российского законодательства и информацию о результатах проведенных на территории Российской Федерации процессуальных действий. Вместе с этим, в компетентных органах Германии вновь запрошена информация о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в Германии.

Кроме того, Генпрокуратурой России дополнительно отмечено, что отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет правоохранительным органам Российской Федерации сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального А.А., поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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