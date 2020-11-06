Открылась 16-я Конференция Министров, ответственных за спорт, стран – членов Совета Европы

Source: Russia Ministry of Sport

5 ноября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в официальном открытии и первом заседании 16-й Конференции Министров, ответственных за спорт, стран – членов Совета Европы. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Основными темами заседания являются «Европейский подход к спортивной политике: пересмотр Европейской Хартии спорта» и «Права человека в спорте».

В рамках заявленных тем предполагается обсуждение вопросов развития спорта в современных условиях, в том числе доступность занятий спортом, сохранение чистоты и целостности спорта, управление спортивными организациями, взаимодействие органов государственной власти и спортивных организаций, защита прав и интересов спортсменов, устойчивое развитие и использование наследия крупных спортивных соревнований, борьба с дискриминацией в отношении уязвимых групп населения, использование современных технологий на благо развития спорта, государственно-частное партнёрство в области спорта.

Конференцию открыли Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Греция в настоящее время председательствует в Комитете Министров Совета Европы и до осложнения эпидемиологической обстановки должна была принимать Конференцию в очном формате.

В Конференции участвуют руководители органов государственной власти в области физической культуры и спорта европейских стран, представители спортивного движения, научно-исследовательских центров в области спорта, а также организаций, защищающих права и интересы спортсменов.

В своем выступлении Олег Матыцин рассказал о мерах, принимаемых в России для организации тренировочных мероприятий, спортивных соревнований и массовых занятий физической культурой и спортом в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также о роли органов государственной власти в области физической культуры и спорта в обеспечении условий для занятий спортом, поддержке спортсменов и физкультурно-спортивных организаций в сложившейся ситуации.

Участники заседания согласились с тем, что для своевременного реагирования на новые вызовы спорту необходима чёткая координация и тесное взаимодействие как между органами государственной власти и спортивными организациями, так и на межгосударственном уровне, включая сотрудничество в рамках Совета Европы.

В программе Конференции запланированы ещё три заседания, в том числе круглый стол с участием Министров, ответственных за спорт, стран – членов Совета Европы, а также принятие итоговых резолюций по основным темам.

Пресс-служба Минспорта России

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