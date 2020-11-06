При содействии ПАО «Газпром» в Ухте открыли лабораторию для выполнения исследований на COVID-19

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 ноября 2020, 15:20

5 ноября в Ухтинской городской поликлинике начала работу лаборатория полимеразной цепной реакции (ПЦР). Она позволит увеличить количество исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в регионе и сократить сроки ожидания результатов тестирования. До ее запуска подобные лаборатории действовали только в Сыктывкаре и Воркуте.

«Весь процесс — от получения проб до формирования результатов занимает 5–6 часов, работа нашей лаборатории организована в две смены, таким образом мы сможем проводить около 100 исследований в сутки. Со временем после дооснащения планируем увеличить эту цифру до 300», — отметила главный врач поликлиники Антонина Пешкова.

Проектные работы и капитальный ремонт помещений лаборатории проведены за счет благотворительных средств ПАО «Газпром» на сумму 15 миллионов рублей, еще 4,9 миллиона выделено администрацией города Ухты. Закупка и поставка медицинского оборудования организованы и профинансированы Министерством здравоохранения Республики Коми, сумма вложений составила 4,9 миллионов рублей.

«Начало работы лаборатории — это долгожданное событие для ухтинцев и жителей близлежащих районов. И чтобы оно состоялось была проделана серьезная работа большого количества специалистов. Лаборатория такого высокого уровня в Республике Коми создана впервые, важно, что она будет востребована и в будущем для оказания качественных медицинских услуг населению. Новые стандарты в социальной сфере — это тот результат, к которому мы всегда стремимся в реализации проектов в рамках социального партнерства с регионами», — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

В период пандемии лаборатория ПЦР-исследований будет сконцентрирована только на задачах по исследованиям на Sars Cov 2, после, здесь будут проводиться исследования для выявления широкого спектра возбудителей инфекционных заболеваний.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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