С. Митин: Российским аграриям необходимы действующие механизмы сельскохозяйственного страхования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел семинар-совещание «Практические аспекты страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой».

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел семинар-совещание на тему «Практические аспекты страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой».

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Организаторами семинара-совещания выступили Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» (НСА).

По словам сенатора, агропромышленный комплекс России относиться к наиболее социально значимому сектору российской экономики, а обеспечение продовольственной безопасности – стратегической государственной задачей. За последние 15 лет наблюдается стабильный рост АПК.

В тоже время, отметил законодатель, сельское хозяйство – отрасль, наиболее подверженная влиянию чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут нанести ущерб не только отдельным хозяйствам, но и продовольственной безопасности Российской Федерации.

Принимая во внимание значительную площадь страны, территориальное расположение в различных природно-климатических поясах, эффективность производства сельскохозяйственной продукции, сказал сенатор, определяется не только применяемой системой агротехнологий и машин, но и доступностью финансовых и страховых инструментов. Сельскохозяйственное страхование один из них.

«С принятием двух базовых законов о развитии сельского хозяйства и о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования в России начал развиваться рынок агрострахования», — отметил в своем выступлении Сергей Митин.

Однако, по мнению парламентария, это рынок развит не в полной мере. «До настоящего времени наблюдается недостаточная востребованность программ страхования у российских аграриев, что влечет риски повышения нагрузки на бюджет в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при которых убытки компенсируются напрямую из бюджета», — констатировал Сергей Митин.

В качестве примера он напомнил о чрезвычайной ситуации, возникшей в этом году на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, особенно в Краснодарском и Ставропольском краях. В результате заморозков погибла значительная часть урожая фруктов. При этом из 470 тыс. га многолетних фруктовых насаждений в Российской Федерации в 2020 г. были застрахованы только 1,8 тыс. га, что меньше одного процента.

Законодатель обратил внимание, что ввиду отсутствия действующего механизма страхования урожая многолетних плодовых насаждений от наступления климатических рисков, производители плодов и саженцев не имеют рыночных механизмов компенсировать понесенные потери. «Представляется необходимым продолжить работу по повышению доступности агрострахования, упрощению механизма регулирования убытков, совершенствованию законодательства в данной сфере. При этом должны учитываться региональные особенности», — подчеркнул Сергей Митин.

«Профильный Комитет СФ совместно с Министерством сельского хозяйства России, Национальной ассоциацией агростраховщиков, отраслевым сообществом сельхозтоваропроизводителей проводит такую работу», — добавил сенатор. В частности, Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию инициировано проведение серии тематических совещаний по вопросам агрострахования со всеми федеральными округами.

Прошедшее семинар-совещание стало уже третьим, в котором в этот раз приняли участие представители Центрального федерального округа. Ранее подобные совещания проходили с представителями Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

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