Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орленок#WorldSkills08.11.2020 09:04

Профильные техноотряды в центре «Орлёнок»

На базе лагеря «Звездный» Всероссийского детского центра «Орленок» встретили более 100 участников профильной смены из 4 регионов, которые приехали познакомиться с азами профессий и приобрести полезные навыки, погрузившись в мир компетенций WorldSkills.

В рамках тематической профориентационной смены «Профильные техноотряды», проводимой в период с 5 по 25 ноября 2020 года, ребята пройдут обучение по восьми компетенциям. Среди них: «Промышленная робототехника», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD», «Интернет-маркетинг», «Физическая культура и спорт», «Преподавание английского языка в дистанционном формате», «Рекрутинг» и «Предпринимательство», Данная смена проводится при поддержке индустриальных партнеров, одним из которых стала Госкорпорация «Роскосмос».

Все участники прошли конкурсный отбор, выполняя задания по выбранной компетенции. Теперь их ждут три недели, полные увлекательных открытий, новых знаний и интересных знакомств. Кроме этого, они станут участниками Фестиваля компетенций «Skills Days». В его рамках участники смены смогут попробовать себя сразу в нескольких компетенциях и поучаствовать в открытых мастер-классах различной направленности. И, конечно же, всех их ждет главное — дружеский «орлятский» круг, вспоминать который «орлята» будут долгие годы.

MIL OSI