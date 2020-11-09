Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия было высажено 75 саженцев красного дуба.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» на территории Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта в городе Краснодаре.

Смотрите также

В церемонии, посвященной сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, участвовали глава города Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков, представители законодательной и исполнительной власти региона, Российской академии наук, ветераны, студенты и преподаватели вузов.

А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре

1 из 4

А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре

2 из 4

А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре

3 из 4

А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре

4 из 4

В ходе мероприятия было высажено 75 саженцев красного дуба.

«Эта роща — послание нашим детям и внукам, чтобы они помнили о Великой Победе, о подвиге советского солдата, о наших героях», — отметил Алексей Кондратенко.

MIL OSI