Source: Russia – Council of the Federation
В ходе мероприятия было высажено 75 саженцев красного дуба.
Представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» на территории Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта в городе Краснодаре.
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В церемонии, посвященной сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, участвовали глава города Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков, представители законодательной и исполнительной власти региона, Российской академии наук, ветераны, студенты и преподаватели вузов.
А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре
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А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре
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А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре
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А. Кондратенко принял участие в закладке рощи «Памяти и славы» в Краснодаре
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В ходе мероприятия было высажено 75 саженцев красного дуба.
«Эта роща — послание нашим детям и внукам, чтобы они помнили о Великой Победе, о подвиге советского солдата, о наших героях», — отметил Алексей Кондратенко.