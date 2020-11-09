В. Бекетов: Новые инициативы кубанских депутатов рассмотрены Советом законодателей Краснодарского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета законодателей региона.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края в рамках работы в регионе принял участие в заседании краевого Совета законодателей.

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В мероприятии, которое провел председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко, также участвовали представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти края Алексей Кондратенко, депутаты Государственной Думы и регионального парламента, руководители представительных органов муниципалитетов.

Как отметил Владимир Бекетов, проработка законодательных инициатив, которые направляются в Государственную Думу, – важнейшее направление в деятельности краевого Совета законодателей. «На прошедшем заседании было рассмотрено семь вопросов, шесть из которых – предложения о внесении изменений в федеральное законодательство».

Владимир Бекетов принял участие в заседании Совета законодателей региона

В частности, сказал сенатор, обсуждалась тема, связанная с торговлей контрафактной спиртосодержащей продукцией, отсутствием маркировки и нанесения обязательной информации. «Контролирующие органы продолжают выявлять эти нарушения. Поэтому члены Совета поддержали инициативу закрепления федеральным законом условий, ограничивающих получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции».

Владимир Бекетов также отметил, что на Совете рассматривались поправки в Жилищный кодекс РФ, которые направлены на разрешение проблем, связанных со сменой управляющей компании при невыполнении ею условий договора.

«Необходимо детально проработать предложенные поправки, учесть тот опыт, который уже есть. Нельзя нарушать права добросовестных компаний и нельзя, чтобы люди страдали от нерадивых управленцев», — считает сенатор. Он предложил создать рабочую группу и доработать документ. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поддержал это предложение.

По итогам заседания одобренные для внесения в Государственную Думу инициативы будут направлены в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании.

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