В Дагестане бывший руководитель организации предстанет перед судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем причинение ущерба в размере свыше 33,6 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора акционерного общества. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в 2013 году генеральный директор ОАО «Автоколонна 1293», учредителем которого является министерство земельных и имущественных отношений Республики Дагестан, незаконно без согласия общего собрания акционеров заключил с адвокатом договор на оказание юридических услуг и представление интересов в суде по взысканию убытков, связанных с перевозкой льготных категории граждан федерального регистра. В качестве оплаты оказанных услуг, предусматривалась перечисление денежных средств в размере 50 % от суммы, взысканной судом.

В 2014 году Арбитражным судом г. Москвы в пользу акционерного общества взыскано более 33,6 млн рублей, адвокату за оказанные услуги перечислено свыше 16,8 млн рублей.

Верховным Судом Российской Федерации судебное решение было отменено. В 2016 году Арбитражным судом г. Москвы с ОАО «Автоколонна 1293» в пользу Российской Федерации взыскано 33,6 млн рублей.

В результате у организации образовалась задолженность на указанную сумму, которая не была погашена. Судом юридическое лицо признано банкротом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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