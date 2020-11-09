В Ессентуках стартовали финальные соревнования Спартакиады молодёжи России допризывного возраста

Source: Russia Ministry of Sport

8 ноября в Ессентуках Ставропольского края состоялось открытие финальных соревнований Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.

В приветственном слове Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, зачитанном участникам и гостям спортивного праздника, отмечено, что турнир выполняет ответственную задачу – формирование спортивной, здоровой и патриотически настроенной молодёжи, способной отвечать на самые сложные вызовы современности и преодолевать любые препятствия.

«Соревнования по военной подготовке также помогают лучше понять, что значит быть защитником Отечества. Получение навыков действия в экстремальных ситуациях закаляет характер, развивает самосознание, даёт ощущение уверенности в собственных силах», – говорится в приветственном слове Министра.

В Спартакиаде примут участие команды из 23 субъектов Российской Федерации, представляющие образовательные организации, в том числе центры и клубы патриотического воспитания.

В программе Спартакиады – военная подготовка (строевая подготовка, разборка-сборка автомата), физическая подготовка (бег 60 (100) м, кросс на 3 км, метание гранаты, стрельба из «электронного оружия», подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега).

Спартакиада молодёжи России допризывного возраста проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России и в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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