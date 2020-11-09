В. Круглый: Нужно обеспечить доступность незарегистрированных в России лекарственных препаратов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в XI Всероссийском конгрессе «Право на лекарство».

Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в XI Всероссийском конгрессе «Право на лекарство».

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В ходе мероприятия обсуждались вопросы лекарственного обеспечения населения, контроля в сфере обращения лекарств, совершенствования нормативно-правового регулирования.

Сенатор в своем выступлении затронул тему доступности препаратов, незарегистрированных в Российской Федерации, при назначении их по жизненным показаниям. Он отметил, что, согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений», — подчеркнул Владимир Круглый.

При этом, по словам парламентария, существует проблема обеспечения доступности незарегистрированных в России лекарственных препаратов, в которых нуждаются разные категории пациентов.

«В период с 2017 по 2019 годы Министерством здравоохранения РФ оформлено и выдано 4337 разрешений на ввоз незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам», — сказал сенатор. Однако, добавил он, в законодательстве не уточняется, за счёт каких средств оплачиваются препараты, незарегистрированные в Российской Федерации.

«Создаются предпосылки для обращений пациентов в суды за защитой своего права на бесплатное лекарственное обеспечение. Верховный Суд признает главенствующую роль интересов пациента в бесплатном обеспечении лекарственным препаратом при назначении его по жизненным показаниям, независимо от того, зарегистрирован он в Российской Федерации или нет», — сообщил Владимир Круглый.

Сенатор считает, что данную проблему можно решить, внеся уточнения в действующее законодательство. Речь идет о прямом закреплении права пациента на бесплатное обеспечение необходимыми препаратами, незарегистрированными на территории РФ, а также о финансировании закупок этих лекарств за счет средств бюджета.

В рамках работы конгресса также обсуждались темы лечения сахарного диабета и инновационной терапии орфанных заболеваний.

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