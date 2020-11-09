В Москве семь человек осуждены за похищение коммерсанта, вымогательство и грабеж

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Басманный районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении шести жителей различных регионов страны: Юрия Тузова, Сергея Голубева, Вахи Джамалдинова, Висита Ингаева, Алана Дудаева, Натальи Валкович, а также иностранного гражданина Валерия Пака. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (организация вымогательства группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (пособничество в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья, из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), ч.1, п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный в крупном размере).

Установлено, что Тузов и Голубев из корыстных побуждений организовали похищение генерального директора коммерческой компании. Для этого они привлекли Пака, Джамалдинова, Ингаева, Дудаева и Валкович, которые 13 июня 2017 года, действуя согласно разработанному плану, применяя в отношении коммерсанта насилие, угрожая убийством, посадили его в автомобиль.

По пути следования, угрожая расправой, злоумышленники потребовали, чтобы мужчина подписал документы, необходимые для прекращения исполнительного производства по взысканию вексельного долга в размере 400 млн рублей и 200 тыс. рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины с коммерческой компании, руководителем которой являлся организатор похищения.

Кроме того, Джамалдинов похитил у бизнесмена денежные средства в размере 60 тыс. рублей, а Пак снял с руки мужчины наручные часы стоимостью более 290 тыс. рублей.

По прибытии на место, расположенное в Московской области, сообщники под угрозой применения насилия повторно выдвинули коммерсанту свои требования. Мужчину отпустили только после того, как он подписал все необходимые документы, которые они впоследствии использовали для прекращения исполнительного производства.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности злоумышленников и назначил им следующие наказания: Тузову – 9 лет лишения свободы, Голубеву – 7 лет лишения свободы, Паку – 9 лет 6 мес. лишения свободы, Ингаеву – 8 лет 6 мес. лишения свободы, Джамалдинову – 8 лет лишения свободы, Дудаеву – 7 лет 6 мес. лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Валкович суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Находившийся под домашним арестом Тузов взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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