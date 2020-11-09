В Ульяновской области вынесен приговор по уголовному делу о похищении человека и вымогательстве 100 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Железнодорожный районный суд г. Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека), пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В суде установлено, что ночью 4 октября 2019 года подсудимые, находясь на одной из автостоянок в г. Ульяновске, совершили нападение на коммерческого директора местной фирмы. Угрожая мужчине пневматическим пистолетом, злоумышленники поместили его в автомобиль с измененными государственными регистрационными номерами и вывезли на территорию садоводства «Ташлинское» Тереньгульского района.

В нежилом помещении они нанесли потерпевшему удары по различным частям тела и потребовали от него передачи 100 млн рублей.

Однако на следующий день нападавшие были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Согласившись с позицией прокуратуры, суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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