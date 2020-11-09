В Хакасии прокуратура помогла 7 сиротам получить квартиры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Абакана Республики Хакасия провела проверку исполнения законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что 7 сирот включены в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление жилья. Вопреки требованиям закона, жилые помещения предоставлены не были.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на городскую администрацию обязанности обеспечить сирот жилыми помещениями. Суд удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время заявителям предоставлены благоустроенные квартиры в г. Абакане.

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