Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Луноходу-1 — 50 лет – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#Роскосмос#История#Главное#Луноход#Луна

10.11.2020 00:05

Луноходу-1 — 50 лет

Ровно 50 лет назад, 10 ноября 1970 года в 17 часов 44 минуты 01 секунду, с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-К» была запущена автоматическая космическая станция «Луна-17», доставившая спустя несколько дней на Луну первый в мире самоходный аппарат «Луноход-1». Первые три ступени носителя и разгонный блок обеспечили выведение космического аппарата на траекторию полета к Луне. Старт к Луне осуществлялся с промежуточной околоземной орбиты.

Космический аппарат «Луна-17» был предназначен для доставки на поверхность Луны самоходного аппарата «Луноход-1» и проведения научных исследований на лунной поверхности. Он полностью управлялся с Земли и был создан на Машиностроительном заводе № 301 им. С.А. Лавочкина (сегодня — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

На трассе перелета к Луне 12 и 14 ноября 1970 года были проведены коррекции траектории. 15 ноября при подлете к Луне был включен двигатель на торможения, и станция «Луна-17» вышла на орбиту искусственного спутника Луны высотой 85×141 км наклонением орбиты к плоскости лунного экватора — 141° и периодом обращения 116 минут. С целью формирования условий для схода с орбиты 16 ноября прошли коррекции, в результате которых минимальная высота над поверхностью снизилась до 19 км. 17 ноября 1970 года в 6 часов 41 минут был включен тормозной двигатель, и в 6 часов 46 минут 50 секунд станция «Луна-17» совершила мягкую посадку в прибрежном районе западной части Моря Дождей, в точке с селенографическими координатами: 38°24′ с. ш. и 34°47′ з. д.

После осмотра места посадки и развертывания трапов была выдана соответствующая команда, и в 9 часов 28 минут «Луноход-1» съехал по трапу с посадочной платформы на лунный грунт. Начался новый этап в исследовании естественного спутника Земли автоматическими аппаратами! Автоматическая самоходная лаборатория приступила к выполнению программы научно-технических исследований и экспериментов. В течение первого лунного дня проводилось изучение района посадки станции «Луна-17». Одновременно проходили испытания систем лунохода и приобретение опыта вождения экипажем, находящемся на Земле. За это время луноход прошел по лунной поверхности 197 метров.

В ходе выполнения программы работы за 116 сеансов движения «Луноход-1» прошел расстояние 10 540 метров, что позволило детально обследовать лунную поверхность на площади 80 000 м². Максимальная скорость движения составляла 2 км/час. За это время на Землю было передано 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения.

Новости

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

✖ ОтменитьОтправить ➤

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+Enter”.

↑

MIL OSI