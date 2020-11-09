Минэнерго России утвердило оценку готовности предприятий электроэнергетики к работе в отопительный сезон

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 ноября. – Минэнерго России приказом от 05.11.2020 № 973 утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов.

Минэнерго России проведена оценка 438 субъектов электроэнергетики. По итогам оценки 92% субъектов электроэнергетики подтвердили готовность к работе в отопительный сезон в полном объеме либо с незначительными отклонениями.

Субъекты электроэнергетики, не выполнившие условия готовности, должны сформировать и направить в Минэнерго России не позднее 15.11.2020 план мероприятий с указанием состава мероприятий и сроков их выполнения. Реализация указанных мероприятий будет находится на контроле Минэнерго России.

Ежемесячные результаты мониторинга готовности субъектов электроэнергетики в течение отопительного сезона будут размещаться на официальном сайте Минэнерго России.

MIL OSI