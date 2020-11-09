М. Павлова: В Челябинске реализован уникальный конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в проведении в регионе финала конкурса «Рожденная побеждать!».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в организации в регионе финала конкурса красоты девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать!».

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Сенатор, возглавившая конкурсное жюри, отметила, что все участницы состязания передвигаются на колясках. «Конкурс уникальный, а потому здесь нет абсолютной победительницы. Каждая из девушек, вышедших в финал, получает корону победительницы в своей номинации, в которой она — лучшая из лучших».

Маргарита Павлова приняла участие в проведении в регионе финала конкурса «Рожденная побеждать!»

По словам Маргариты Павловой, при этом прежде всего оцениваются такие качества и способности личности, как талант, доброта, элегантность, женственность. Участницы конкурса восхитили южноуральцев своей красотой, силой духа и стремлением к жизни. Все они занимают активную созидательную позицию в жизни, проявляют стремление развиваться, учиться, работать, создавать семьи и своим примером вести людей за собой, добавила парламентарий.

Маргарита Павлова приняла участие в проведении в регионе финала конкурса «Рожденная побеждать!»

«Несмотря на трудные жизненные обстоятельства, участницы и танцуют, и поют, и пишут стихи, а также реализуют волонтерские проекты, занимаются спортом и живут полной жизнью. Это важный пример для общества. Нет сомнения, что такие конкурсы красоты очень нужны», — подчеркнула сенатор.

В финале состязания, проводимого уже четвертый год, участвовали 48 девушек из 35 городов России. В этом году с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации конкурс был организован в сокращенном формате с онлайн-трансляцией финала. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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