Source: Russia Federal Space

#РКС#НПО ИТ#Диверсификация09.11.2020 12:57

НПО ИТ разрабатывает стендовую систему измерений для МЧС

Входящее в холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Научно-производственное объединение измерительной техники (НПО ИТ) в рамках диверсификации производства приступило к работе по разработке, изготовлению и монтажу стендовой системы измерений для проведения испытаний при изготовлении спецодежды. Работа выполняется в интересах МЧС России, а ее результатом станет создание термоманекена для испытания эффективности защиты человека от воздействия огня.

Сегодня специалисты НПО ИТ завершают первый этап опытно-конструкторской работы по разработке, изготовлению и монтажу системы. Итогом станет создание системы измерения и оценки эффективности защиты участков тела человека при воздействии открытого пламени или теплового потока с диапазоном входных воздействий до 224 кВт/м2.

Ведущий инженер НПО ИТ Андрей Соловьев: «Основными составляющими создаваемой системы измерений являются блоки сбора и преобразования температурных параметров, диагностическое программное обеспечение, комплекты штатных и технологических кабелей, контрольно-проверочная аппаратура. Чтобы посчитать вероятность получения и степень ожоговой травмы для человека, система будет собирать данные со всех датчиков, установленных внутри манекена, преобразовывать их в показания теплового потока, которые затем будут обрабатываться специально разработанным программным обеспечением».

В термоманекене будут установлены около сотни датчиков и восемь блоков сбора и преобразования температурных параметров, при высокой точности измерений они будут обладать минимально возможными масса-габаритными характеристиками. Уже выполнен рабочий макетный образец блока. Следующим этапом станет изготовление опытного образца стендовой системы измерений тепловых параметров.

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