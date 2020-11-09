О визите Посла Беларуси О.Иванова в Афганистан

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

09 ноября 2020 г.



1-6 ноября 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан по совместительству Олег Иванов посетил с рабочим визитом Афганистан.

В ходе визита Посол О.Иванов провел встречи с и.о. Министра экономики Афганистана, сопредседателем Совместного Белорусско-Афганского Комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Каримой Хамид Фарьяби, и.о. Министра промышленности и торговли Афганистана Нисаром Ахмадом Горьяни и заместителем Министра иностранных дел Афганистана Мирвайсом Набом.

В ходе переговоров стороны подтвердили готовность к расширению белорусско-афганского сотрудничества в ключевых сферах взаимодействия, а также согласовали вопрос организации в 2021 году в г.Минске второго заседания Совместного Белорусско-Афганского Комитета.

Состоялись встречи О.Иванова с руководством Афганской палаты по торговле и инвестициям, а также региональных отделений Афганской палаты промышленности и шахт. Подтверждена заинтересованность в организации совместных деловых и выставочных мероприятий в Беларуси в 2021 году.

Посол Беларуси провел презентацию экспортных возможностей нашей страны в контексте расширения торгового партнерства с Афганистаном и принял участие в круглых столах с представителями афганских деловых кругов по вопросам поставок белорусских фармацевтических товаров, машиностроительной и нефтехимической продукции, продуктов питания.

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