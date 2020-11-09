О встрече с Временным Поверенным в делах Посольства Польши в Беларуси

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

09 ноября 2020 г.



9 ноября 2020 г. в МИД Беларуси проведена встреча с Временным Поверенным в делах Посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.

Обсуждены вопросы международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Польша.

Особое внимание уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года.

Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь.

Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории.

версия для печати

MIL OSI