По мнению сенаторов, странам БРИКС нужны общие подходы к решению вопросов социальной защиты населения

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комитета СФ по социальной политике приняли участие во Втором Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и член Комитета СФ Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области приняли участие в сессии «Социальная защита населения: актуальные вопросы для муниципалитетов БРИКС», состоявшейся в рамках Второго Международного Муниципального Форума стран БРИКС.

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В мероприятии участвовали ведущие специалисты в области социальной политики и некоммерческого сектора России, Бразилии и Индии.

В период пандемии перед странами-партнерами БРИКС стоят общие задачи — сохранение здоровья и жизни людей, недопущение распространения COVID-19, снижение риска постковидных осложнений, отметила Татьяна Кусайко. «Наряду с этим, актуальными остаются вопросы финансирования здравоохранения, расширения охвата медицинскими услугами населения, борьбы с ВИЧ и неинфекционными заболеваниями», — сказала парламентарий.

По ее словам, необходимо продолжать искать точки соприкосновения и направления, где опыт одних стран мог бы быть полезен другим. «Совместные усилия способны дать больший результат, нежели действия поодиночке – от развития общих медицинских технологий до продвижения нового формата сотрудничества в рамках международных организаций».

Мария Львова-Белова подчеркнула, что в эпоху неопределенности, связанной с распространением коронавирусной инфекции в мире, эффективно противостоять пандемии можно только совместными усилиями. «Тема социальной защиты населения требует укрепления сотрудничества стран БРИКС. Необходимо выработать коллективные подходы к решению целого ряда вопросов», — считает парламентарий.

О том, какие меры социальной поддержки в период пандемии оказываются в Мурманской области, рассказал министр социального развития и труда региона Сергей Мякишев.

В ходе дискуссии была также затронута тема взаимодействия государства и общественных организаций, осуществления общественного контроля деятельности органов власти.

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