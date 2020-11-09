Р. Галушина и Д. Гусев приняли участие в торжественной церемонии награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои»

Source: Russia – Council of the Federation

В Нарьян-Маре подростку, спасшему ребенка, вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа приняли в регионе участие в торжественной церемонии награждения памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» подростка, спасшего тонущего ребенка.

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В Нарьян-Маре подростку, спасшему ребенка, вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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В Нарьян-Маре подростку, спасшему ребенка, вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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В Нарьян-Маре подростку, спасшему ребенка, вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

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Награду юному герою вручил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в присутствии председателя окружного Собрания депутатов Александра Лутовинова и исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по НАО Владимира Антонова.

Медаль «За проявленное мужество» вручена подростку в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который с 2014 года реализуется под эгидой Совета Федерации во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей».

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