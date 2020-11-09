С. Цеков: На приеме граждан жители поднимают социально значимые вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел очередной дистанционный прием граждан.

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К сенатору поступили обращения от жителей различных городов и поселков Республики Крым. Преобладали вопросы, связанные с функционированием жилищно-коммунального хозяйства, в частности. водоснабжение, земельные отношения.

Жители массива Белое-4 под Симферополем, обратили внимание сенатора на вопросы, связанные с развитием инфраструктурных объектов. Речь шла о ремонте центральной дороги, газификации, замене приборов учета расходования электроэнергии.

Жители села Донское Симферопольского района подняли тему порядка выделения жителям сельского поселения земли под индивидуальное жилищное строительство.

На контроле у Сергея Цекова находится вопрос о водоснабжении села Пруды Кировского района.

По итогам приема сенатор отметил высокую социальную значимость поступивших к нему обращений. Необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

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