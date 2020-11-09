Т. Кусайко: Телемедицинские технологии позволят повысить доступность медпомощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на заседании, посвященном вопросам телемедицины.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании, посвященном вопросам телемедицины.

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование телемедицинских технологий в здравоохранении» провел Комитет Государственной Думы по охране здоровья. В мероприятии, состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи, участвовали парламентарии, представители профильных министерств, пациентских сообществ и IT-организаций.

Председатель Комитета ГД Дмитрий Морозов рассказал о тех вопросах, которые предстоит проработать вместе с профильными ведомствами.

Татьяна Кусайко в своем выступлении напомнила, что в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24 октября 2020 г., должна быть обеспечена реализация мероприятий, направленных на стимулирование применения телемедицинских технологий в здравоохранении, в том числе осуществление соответствующей подготовки медицинских работников.

Сенатор особо отметила эффективность применения достижений телемедицины в сфере профилактики неинфекционных заболеваний в связи с принципиально новыми возможностями взаимодействия медицинского персонала с пациентами.

«Телемедицинские технологии позволят повысить доступность медицинской помощи, могут быть инструментом сопровождения пациентов с хроническим заболеванием, а также средством оперативной передачи медработникам новых знаний и информации. В результате использования таких технологий у врача появляется реальная возможность непрерывного профессионального образования без отрыва от места работы», — сказала Татьяна Кусайко.

Парламентарий коснулась вопроса доступности и качества медицинской помощи на территориях с низкой плотностью населения и суровыми климатическими условиями. «В условиях пандемии телемедицина позволяет обеспечить безопасность пациентов с хроническими заболеваниями на всей территории Российской Федерации», — заметила сенатор.

«В этой связи необходима последовательная трансформация системы оказания первичной медико-санитарной помощи, предполагающая существенные изменения организации деятельности в системе здравоохранения, связанные с переходом к новым, более эффективным процессам с использованием информационных технологий», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

В ходе заседания заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев сообщил, что ведомством подготовлен приказ о переходе на электронный документооборот. Документом предполагается, что в случае готовности медицинской организации решением главного врача она может быть полностью переведена на электронный документооборот и избавлена от необходимости хранить бумажные копии.

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