Алексей Господарёв: “Для развития экспорта нефтегазового оборудования важно мотивировать компании ТЭК”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 ноября. – Для развития экспорта нефтегазового оборудования важно мотивировать компании ТЭК, отметил директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Господарёв в ходе круглого стола «Опыт сотрудничества в области сервисного обслуживания в нефтегазовой сфере – практические кейсы российских компаний. Барьеры и требования зарубежных рынков» в рамках Международной деловой миссии участников нефтегазового рынка России, стран Ближнего Востока и СНГ.

В своем выступлении Алексей Господарёв обозначил основные вызовы развития мировой энергетики в условиях пандемии, а также связанные с ними ключевые векторы расширения международного двустороннего и многостороннего диалогов, в частности, в области нефтегазового оборудования.

«Развитие производства и экспорта нефтегазового оборудования затрагивает много смежных отраслей, включая энергетику, где непосредственно формируется спрос. Важно развивать производство конкурентного российского нефтегазового оборудования через мотивацию, работать сообща, так как цели у нас одни», – подчеркнул он.

Также в рамках мероприятия обсуждались наиболее актуальные вопросы трансформации международного нефтегазового сотрудничества и обмена мнениями и опытом работы российских сервисных компаний на Ближнем Востоке, Азии, Африки и на пространстве СНГ.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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