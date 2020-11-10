А. Кутепов: Необходимо ускорить сокращение предварительных приватизационных процедур

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий направил в Правительство письмо с предложениями, касающимися эффективного использования госимущества.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо заместителю Председателя Правительства РФ – Руководителю Аппарата Правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложениями по повышению эффективности использования госимущества.

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«Передача полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере управления федеральной собственности в ведение Министерства финансов РФ связана, в том числе, с низкой отдачей от использования значительного федерального имущества, которое должно приносить доход в бюджет», — говорится в документе.

Андрей Кутепов отметил, что Комитет СФ по экономической политике провел «круглый стол» на тему «Совершенствование управления федеральной собственностью». «Обсуждение показало, что передача Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ведение Министерства финансов не сопровождается кардинальным изменением подходов по управлению федеральной собственностью», — указал сенатор.

Совокупность намеченных мероприятий Минфином России в этой сфере – выверка и эффективный учет имущества, синхронизация процессов бюджетного учета и учета федерального имущества, снижения количества объектов незавершенного строительства, повышения эффективности деятельности компаний с государственным участием – не конкретизирована планируемым поступлением средств в бюджет, говорится в письме.

«В целях повышения эффективности и результативности государственного финансового планирования прошу Вас дать поручение Министерству финансов РФ разработать прогнозный план на период до 2025 года поступления в федеральный бюджет ежегодных доходов по отдельным видам федерального имущества. Кроме того, озабоченность вызывает выполнение действующего плана приватизации. Полагаю, что с целью недопущения увода активов государственных предприятий и их банкротства необходимо ускорить сокращение предварительных приватизационных процедур и активнее привлекать профессиональных агентов к продаже федерального имущества», — отмечается в документе.

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