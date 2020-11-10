А. Майоров: Господдержка тепличного овощеводства на Дальнем Востоке позволит приобретать местные овощи круглый год по доступным ценам

Source: Russia – Council of the Federation

Новые меры позволят поддержать инвестиционную активность в тепличном овощеводстве, считает сенатор.

Товарное овощеводство в защищенном грунте России в настоящее время — одна из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор подчеркнул, что в соответствии с Указом Президента России «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» предусмотрено, что физическая доступность продовольствия обеспечивается всем жителям страны в объемах и ассортименте, которые соответствуют рациональным нормам потребления.

Алексей Майоров отметил, что в текущем году, даже с учетом снижения государственной поддержки и сокращения количества новых инвестиционных проектов валовый сбор сохранит тенденцию на рост благодаря выходу на полную мощность уже построенных тепличных комплексов и продолжающейся реконструкции старых теплиц. Ожидается рекордный урожай овощей – свыше 1,2 млн тонн. «При этом тепличная отрасль России развивается не только в сторону экстенсивного наращивания объемов производства, но и за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширению географии и каналов сбыта», — считает законодатель.

По его словам, внутренняя конкуренция на отечественном рынке производителей активно формируется, при этом ее уровень очень сильно отличается по субъектам Федерации. Например, в дальневосточных регионах уровень производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем по России. Главными конкурентами здесь уже много лет являются китайские импортеры и теневой бизнес, пояснил парламентарий.

Алексей Майоров обратил внимание, что для решения проблемы Правительство РФ разработало механизм господдержки проектов по строительству и модернизации теплиц на Дальнем Востоке. Постановлением Правительства РФ утверждены Правила предоставления и распределения межбюджетных трансферов, согласно которым будут возмещать часть затрат инвесторам в размере 20 проц. от фактической стоимости объекта. «Эти меры позволят поддержать инвестиционную активность в тепличном овощеводстве, а проживающие на Дальнем Востоке люди смогут по доступным ценам приобретать местные свежие овощи круглый год», — подчеркнул глава Комитета СФ.

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