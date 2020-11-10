Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с представителями предпринимательского сообщества Ненецкого АО.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа провел встречу с представителями предпринимательского сообщества региона.

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Обсуждались вопросы деловой активности в период ограничительных мероприятий, введенных из‑за COVID-19.

«Нам важно понимать, насколько эффективно работают в регионах существующие инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, с какими проблемами пришлось столкнуться местным предпринимателям. Необходимо совместно разработать возможные варианты реагирования, направленные на нормализацию деловой жизни в регионе и активизацию отдельных секторов экономики с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», – отметил сенатор.

В ходе беседы депутат Собрания депутатов Ненецкого АО Анатолий Курленко отметил, что сейчас особенно уязвимыми оказались субъекты малого и среднего предпринимательства, которые вынуждены приостановить свою деятельность. По его мнению, наиболее пострадавшей сферой является туризм, терпят убытки также собственники ресторанов, кафе и баров.

Руководитель туристической компании Юрий Тюлюбаев посетовал на то, что в существующих условиях экономической активности предпринимателям, работающим в сфере услуг крайне необходима помощь государства. Он высказал предложения по продлению программ поддержки и субсидирования бизнеса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком АО Герман Сопочкин обозначил ряд предложений по налоговым льготам, компенсационным выплатам и механизмам улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

По итогам встречи стороны договорились структурировать предложения для их дальнейшей проработки на площадке профильных комитетов Совета Федерации.

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