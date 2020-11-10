В Орловской области организация по инициативе прокуратуры оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Орла Орловской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что директор Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, неоднократно передавала незаконное вознаграждение должностным лицам органа пожарного надзора за изготовление документов о пожарной безопасности зданий клиентов фонда.

Так, директор филиала фонда передал начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу УНД и ПР ГУ МЧС России по Орловской области и заместителю начальника отдела государственного пожарного надзора этого же учреждения 21 тыс. рублей за проведение консультации о производстве расчета пожарного риска здания, принадлежащего одному из клиентов фонда.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица «Фонд пожарной безопасности» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья судебного участка № 1 Советского района г. Орла признал организацию виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее юридическое лицо по инициативе прокуратуры постановлением мирового судьи оштрафовано на 1 млн рублей за совершение аналогичного коррупционного правонарушения.

В целях реального обеспечения применения наказания на имущество фонда наложен арест.

Уголовные дела по обвинению руководителя филиала некоммерческой организации в даче взятки (ст. 291 УК РФ), а также сотрудников надзорного органа – в получении взятки (ст. 290 УК РФ) находятся на рассмотрении в Советском районном суде г. Орла.

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