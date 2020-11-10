В. Рязанский: Необходимо применение новых технологий при создании медицины для пожилых граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола», на котором обсуждалась эффективность реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России (СПР) Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании «круглого стола», на котором обсуждалась эффективность реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография».

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Мероприятие, состоявшееся в формате видеоконференции, провел президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. В ходе обсуждения поднимались темы создания гериатрической службы в России и ее кадрового обеспечения, развития системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.

Валерий Рязанский отметил, что вопросы сохранения здоровья и активной жизни пожилых людей в быту и обществе — главное направление деятельности Союза пенсионеров России. «Эту задачу СПР выполняет путем реализации нескольких направлений работы с пожилыми гражданами, помогающих сохранить их физическое и психическое здоровье на долгие годы», — отметил сенатор.

Участники заседания заявили о необходимости создания стройной системы профессиональных стандартов в сфере медико-социальной помощи нуждающимся в ней людям. Было высказано пожелание привлекать к участию в этой работе социально ориентированные некоммерческие организации, социальных предпринимателей.

Такие выводы, считает Валерий Рязанский, сделаны на основе реализации пилотного проекта «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в ряде регионов. «Пилотный проект подразумевает развитие практики семейного ухода, обучение граждан навыкам ухода за инвалидом, обеспечение пожилых людей специальной медицинской помощью по профилю «гериатрия», создание центров паллиативной помощи, организацию взаимодействия медицинских и социальных работников и многое другое», — перечислил сенатор.

Он добавил, что региональные отделения СПР не только включились в реализацию этого проекта, но и организовали группы «серебряных волонтеров» для оказания «соседской помощи» лежачим инвалидам и престарелым, проживающим с ними в одном доме или на одной улице. К выполнению пилотного проекта подключились медицинские университеты и колледжи «пилотных» регионов, обучая врачей-гериатров.

«Увеличение продолжительности жизни предполагает увеличение рисков старческих заболеваний, болезней, до которых раньше люди просто не доживали. Следовательно, нужно применять новые технологии, создавать «медицину пожилых людей». Пилотный проект покажет, насколько эффективна предложенная система гериатрической помощи пожилым», — заключил Валерий Рязанский.

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