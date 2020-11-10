В Смоленске по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования учреждением здравоохранения средств обязательного медицинского страхования

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Смоленска провела проверку соблюдения требований бюджетного законодательства в деятельности учреждения здравоохранения.

Установлено, что осенью 2018 г. по указанию должностных лиц департамента Смоленской области по здравоохранению одним из медицинских учреждений заключены контракты на выполнение работ по поставке оборудования и модернизации локально-вычислительной сети на сумму свыше 5 млн рублей. В нарушение требований действующего законодательства они были оплачены за счет средств обязательного медицинского страхования.

Таким образом, учреждением здравоохранения израсходованы средства ФОМС Смоленской области на цели, не включенные в структуру расходов в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Полученные в ходе прокурорской проверки данные свидетельствовали о наличии в действиях вышеназванных должностных лиц признаков состава преступления, в связи с чем, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285.2 УК РФ (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов).

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