В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки в размере 3,8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Салехардский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера акционерного общества «Салехардэнерго». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В суде установлено, что в мае 2019 года акционерное общество «Салехардэнерго» и общество с ограниченной ответственностью НПО «Базовое машиностроение» заключили договор на капитальный ремонт газотурбинного двигателя электростанции «Обдорск» общей стоимостью 83,5 млн рублей. Главный инженер акционерного общества потребовал от подрядчика незаконное вознаграждение за беспрепятственную приемку работ и общее покровительство. Директор научно-производственного объединения на данные условия согласился и после подписания главным инженером документов о приемке работ через общего знакомого, выступившего посредником, передал взятку в размере 3,8 млн рублей. Деньги были изъяты в ходе обыска.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,8 млн рублей. Денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы и обращены в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Взяткодатель освобожден судом от уголовной ответственности в связи с активным сотрудничеством с органами расследования.

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